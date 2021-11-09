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Сергей Большаков: ехал сюда с целью зарекомендовать себя, получить гражданство и выступать за сборную Беларуси

Российский голкипер минского "Динамо" Сергей Большаков признался, что счастлив оказаться в национальной команде Беларуси.

От кого узнал, что тебе пришел вызов в сборную?
Позвонил Дмитрию Юрьевичу Филипповичу. Я не был на выезде с "Динамо" по медицинским показаниям, нужно было долечиться. Команда вернулась, я с доктором поговорил, он сказал, что с понедельника могу выходить. Врачи разрешили, все хорошо. Ждал указаний. Никто не звонил, доктор сказал в понедельник выходить. Я решил позвонить тренеру вратарей, чтобы узнать план действий, может, в зале поработать. Ребятам в "Динамо" дали пару дней на восстановление. А он говорит, что планировали меня в сборную. Потом перезвонил и сказал, что меня вызывают.

Испытывал волнение?
Конечно. Это все-таки моя цель. Полтора года назад я ехал сюда с целью зарекомендовать себя, получить гражданство и выступать за сборную Беларуси. Это был мой путь, который выбрал. И шел, несмотря ни на что.

Очень приятно. КХЛ — это супер. А сборная — это международный уровень. Не нахожу слов, чтобы выразить свои эмоции. Счастлив оказаться в этой команде, тем более под началом главного тренера, который и в "Динамо" у нас.

Шутили в раздевалке, что довольно много россиян в сборной?
Подкалывают иногда ребята. У меня до сих пор флаг российский на шлеме. Обратили внимание. Говорят, что пора уже менять, — цитирует hockey.by.
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