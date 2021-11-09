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Начался суд над обвиняемыми в смерти Диего Марадоны. Им грозит до 25 лет тюрьмы

Почти через год после смерти Диего Армандо Марадоны в Сан-Исидро начался суд над обвиняемыми в его смерти.

Начался суд над обвиняемыми в смерти Диего Марадоны. Им грозит до 25 лет тюрьмы
Подозреваемые - восемь врачей и медсестер, которым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября 2020 года в своем доме в Буэнос-Айресе. Причиной смерти стал острый вторичный отек легких, приведший к обострению хронической сердечной недостаточности. Вскрытие показало наличие в его организме наркотиков, в том числе антидепрессантов. Ему было 60 лет.

Вскрытие, проведенное после смерти футболиста, показало, что он страдал, в том числе . от цирроза печени, легочной дисфункции и острого некроза канальцев.

Однако вскоре после смерти легендарного футболиста начались слухи о точных причинах его смерти. В СМИ появлялось все больше информации о возможном участии третьих лиц. Наконец, в мае этого года в Италии была обнародована информация о том, что начато расследование убийства Марадоны его врачами и медсестрами.

Через шесть месяцев после появления этой информации в суде аргентинского города Сан-Исидро, начался судебный процесс над восемью докторами и медсестрами Диего Армандо Марадоны. На первом слушании присутствовали нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас, домашний врач спортсмена Нэнси Форлини, медсестра Мариано Перрони и двое его подопечных Рикардо Омар Альмирон и Дахиана Хизела Мадрид.

Во всех восьми обвинительных заключениях говорилось в первую очередь о халатности и отсутствии должного усердия в уходе за Марадоной, что привело к его смер �. Каждому из обвиняемых грозит от восьми до 25 лет лишения свободы. Каждый из них несет ответственность без исключения. После первого слушания все единогласно отказались от комментариев СМИ.
Football.by
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