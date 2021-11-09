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Цуркин покинул сборную Беларуси

30-летний пловец, участник Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов Евгений Цуркин ушел из сборной Беларуси по плаванию.


«Я знал, к чему я шёл, знал, когда уйду из сборной. Поэтому решение далось легко. И вот я пришел в эту точку. Что дальше буду делать — пока не буду рассказывать. Как сделаю, тогда и поделюсь...» – сказал Цуркин.

Отметим, что Цуркин является подписантом письма за честные выборы и против насилия. 

Напомним, что Цуркин - муж известной пловчихи Александры Герасимени.
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