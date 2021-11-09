Цуркин покинул сборную Беларуси





«Я знал, к чему я шёл, знал, когда уйду из сборной. Поэтому решение далось легко. И вот я пришел в эту точку. Что дальше буду делать — пока не буду рассказывать. Как сделаю, тогда и поделюсь...» – сказал Цуркин.





Отметим, что Цуркин является подписантом письма за честные выборы и против насилия.





Напомним, что Цуркин - муж известной пловчихи Александры Герасимени.