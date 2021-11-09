Златан Ибрагимович о травмах: после тридцати лет боль не исчезает
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением об участившихся травмах и рассказал о работе с физиотерапевтом.
"В прошлом сезоне у меня было больше травм, чем обычно, потому что я отдал все силы. После тридцати лет заметил, что физическая боль никуда не исчезает, она просто перемещается.
В Италии у меня есть физиотерапевт, который следит за мной 24 часа в сутки. Он вмешивается в каждую мелочь. Как только я чувствую что-то не то, мне нужно принять меры и позаботиться о себе", — как передает sports.ru, сказал 40-летний швед.
15:18 09/11/2021
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