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Рио Фердинанд: «Смит-Роу напоминает мне Глеба. Он тоже играет с низко опущенными гетрами»

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд порассуждал о полузащитнике Арсенала Эмиле Смит-Роу, а также сравнил его стиль игры со стилем белоруса Александра Глеба.


«У них сейчас есть команда, единая команда. Есть такое единение, которого я очень давно не видел в Арсенале.

Сейчас там никто не делает больше, чем Смит-Роу. Он стилем игры немного напоминает мне Александра Глеба. Он тоже играет с низко опущенными гетрами, то, как он двигается и работает с мячом, выводит из равновесия соперника на протяжении всего матча.

Да, в нем явно есть что-то от Глеба, а также есть некоторые вайбы Робера Пиреса», – сказал Фердинанд в своем подкасте Five with Vibe.

В текущем сезоне Смит-Роу сыграл 11 матчей в АПЛ, в которых отметился шестью (4+2) результативными действиями. 
 
В последний раз Арсенал проигрывал в конце августа. Благодаря победной серии лондонцы поднялись на пятое место.
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