



«У них сейчас есть команда, единая команда. Есть такое единение, которого я очень давно не видел в Арсенале.





Сейчас там никто не делает больше, чем Смит-Роу. Он стилем игры немного напоминает мне Александра Глеба. Он тоже играет с низко опущенными гетрами, то, как он двигается и работает с мячом, выводит из равновесия соперника на протяжении всего матча.





Да, в нем явно есть что-то от Глеба, а также есть некоторые вайбы Робера Пиреса», – сказал Фердинанд в своем подкасте Five with Vibe.





В текущем сезоне Смит-Роу сыграл 11 матчей в АПЛ, в которых отметился шестью (4+2) результативными действиями.

В последний раз Арсенал проигрывал в конце августа. Благодаря победной серии лондонцы поднялись на пятое место.