



В результате жеребьевки она попала в одну группу с Марией Саккари из Греции, Игой Свёнтек из Польши и Паулой Бадосой из Испании. Группа получила название"Чичен-Ица". В группе "Теотиуакан" — Барбара Крейчикова и Каролина Плишкова из Чехии, Гарбинье Мугуруса из Испании и Анетт Контавейт из Эстонии.





Турнир стартует в Мексике 10 ноября.



