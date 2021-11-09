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Стали известны соперницы Арины Соболенко на итоговом турнире WTA

Стали известны соперницы Арины Соболенко на итоговом турнире WTA.


В результате жеребьевки она попала в одну группу с Марией Саккари из Греции, Игой Свёнтек из Польши и Паулой Бадосой из Испании. Группа получила название"Чичен-Ица". В группе "Теотиуакан" — Барбара Крейчикова и Каролина Плишкова из Чехии, Гарбинье Мугуруса из Испании и Анетт Контавейт из Эстонии.

Турнир стартует в Мексике 10 ноября.
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