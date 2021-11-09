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Линди Рафф: «Шарангович сейчас слишком много копается в себе»

Коуч Дьяволов порассуждал о причинах спада белоруса.

Егор Шарангович. Фото: ХК Нью-Джерси


Главный тренер Нью-Джерси Линди Рафф поделился мнением об игре нападающего Егора Шаранговича в нынешнем сезоне. Отметим, пишет Спортарена, в десяти играх текущего чемпионата НХЛ белорус отметился лишь тремя результативными передачами. 

«На мой взгляд, сейчас он слишком много копается в себе. Мы много раз общались с ним и успели обсудить много разных вещей. Мы посмотрели его первые матчи в НХЛ против Бостона в прошлом сезоне (15 и 16 января) и говорили про те аспекты игры, которые делали его эффективным. Сейчас мы стараемся вместе пройти через этот спад и пытаемся вернуть его в то состояние.

Иногда ты начинаешь слишком много думать об игре и пытаешься найти причины происходящего. Но в такие моменты нужно сосредоточиться на выигранных единоборствах и на хорошей игре в защите. Тогда и шансы в атаке обязательно появятся. Сейчас он действительно борется сам с собой», – приводит слова Раффа БХ со ссылкой на сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Шарангович работал в четвертом звене вместе с Фредериком Готье и Джимми Веси перед матчем с Флоридой, который пройдет 10 ноября.

Нью-Джерси располагается на седьмой позиции в Столичном дивизионе, имея в активе 12 очков после десяти игр.
Источник: Влад Воронин
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