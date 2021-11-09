Дембо Дарбо. Фото: Шахтер





Форвард "Шахтера" Дембо Дарбо поделился планами на будущее, а также не исключил вариант, пишет Спортарена, что продолжит карьеру в рядах солигорской команды.





«Останусь ли я в клубе? Пока не знаю. Это зависит от "Шахтера". Если меня и клуб все устроит, то мы продолжим сотрудничество.





Я приехал сюда, чтобы работать над собой. Думаю, мы провели хороший сезон. Моя задача — попасть в одну из топ-5 лиг Европы», — сказал Дарбо.





Дарбо является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. В 27 матчах высшей лиги форвард записал на своей счет 19 голов.





Ранее "Шахтер" досрочно стал победителем чемпионата Беларуси. В текущем сезоне Горнякам осталось сыграть против брестского Динамо и Гомеля.