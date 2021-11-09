+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Промахнувшийся в финале Евро темнокожий игрок отказался от сборной Англии

Нападающий клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отказался от приглашения в сборную Англии. Об этом сообщается на сайте национальной команды.



Темнокожий футболист не поможет сборной в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Он решил тренироваться в расположении клуба, так как хочет набрать форму после перенесенной операции на плече. Игрок вернулся на поле после трех месяцев лечения и пока не отыграл ни одной встречи целиком.

Рэшфорд пропустил начало сезона из-за травмы, пишет ru.oxu.az. Последний раз игрок выходил на поле в финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

В финале Евро-2020 англичане проиграли сопернику в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. После этого игроки стали объектами травли в соцсетях, а член парламента Великобритании Натали Росс предложила Рэшфорду "меньше играть в политику, а больше времени тратить на футбол".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]