







Темнокожий футболист не поможет сборной в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Он решил тренироваться в расположении клуба, так как хочет набрать форму после перенесенной операции на плече. Игрок вернулся на поле после трех месяцев лечения и пока не отыграл ни одной встречи целиком.





Рэшфорд пропустил начало сезона из-за травмы, пишет ru.oxu.az. Последний раз игрок выходил на поле в финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.





В финале Евро-2020 англичане проиграли сопернику в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. После этого игроки стали объектами травли в соцсетях, а член парламента Великобритании Натали Росс предложила Рэшфорду "меньше играть в политику, а больше времени тратить на футбол".