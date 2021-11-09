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"Реал" может зимой расстаться с тремя звездными игроками

Деньги, вырученные с продажи футболистов, "Реал" хочет потратить на покупку французского нападающего Килиана Мбаппе.



Руководство мадридского "Реала" намерено продать полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла, а также защитника Марсело в ближайшее трансферное окно, пишет AS.

По информации источника, пишет Sputnik, боссы "сливочных" считают, что присутствие этих игроков в команде экономически не выгодно клубу.

Сэкономленные деньги "Реал" собирается потратить на подписание нападающего Килиана Мбаппе, контракт которого с ПСЖ истекает будущим летом.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков в 12-ти турах.

В следующем матче мадридцы сыграют в гостях с "Гранадой" 21 ноября.
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