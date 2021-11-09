







Экс-нападающий "Юности" лицом заблокировал бросок Теодора Леннстрема. У Колготина диагностирован перелом верхней челюсти, сообщает Прессбол со ссылкой на пресс-служба "леопардов".





В сезоне-2019/20 Дмитрий Колготин выступал за минскую "Юность", в составе которой стал чемпионом Беларуси и с 40 (12+28) очками в 56 матчах был лучшим бомбардиром команды в регулярке. В феврале 2020 года Дмитрий Колготин получил белорусское гражданство.





С сезона-2020/21 Колготин играет за "Сочи" в КХЛ. В минувшем чемпионате он набрал 14 (7+7) очков в 54 встречах, в нынешнем — 3 (1+2) в 15 поединках. В этом сезоне он также провел 6 встреч за "Ростов" в ВХЛ (0+1).



