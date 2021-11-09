+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Имеющий белорусский паспорт Дмитрий Колготин получил перелом челюсти, лицом заблокировав бросок

Форвард "Сочи" Дмитрий Колготин, у которого есть белорусский паспорт, получил перелом челюсти в матче с "Торпедо" (1:5) 7 ноября.



Экс-нападающий "Юности" лицом заблокировал бросок Теодора Леннстрема. У Колготина диагностирован перелом верхней челюсти, сообщает Прессбол со ссылкой на пресс-служба "леопардов".

В сезоне-2019/20 Дмитрий Колготин выступал за минскую "Юность", в составе которой стал чемпионом Беларуси и с 40 (12+28) очками в 56 матчах был лучшим бомбардиром команды в регулярке. В феврале 2020 года Дмитрий Колготин получил белорусское гражданство.

С сезона-2020/21 Колготин играет за "Сочи" в КХЛ. В минувшем чемпионате он набрал 14 (7+7) очков в 54 встречах, в нынешнем — 3 (1+2) в 15 поединках. В этом сезоне он также провел 6 встреч за "Ростов" в ВХЛ (0+1).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]