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Михаил Грабовский: будем делать то, что последние 100 лет делает сборная Канады. Мы добавим свою философию

Генменеджер сборных команд Беларуси Михаил Грабовский рассказал о своей главной задаче.



Цель — вместе выработать общую стратегию подготовки команд. На мой взгляд, контакт со всеми тренерами сборных должен быть, и мы его попытались наладить. Мы должны знать все и об играх U17, и об игроках U18, и U20. Моя задача — объединить всех в единую систему, чтобы мы вместе могли сделать белорусский хоккей лучше.

Концепция и подходы во всех сборных должны быть общими, чтобы ребята приезжали и знали, как играть. Хоккеист может быть и опытным, и талантливым, но если он не знает, куда ехать и бежать, будет тяжело и тренерам, и игрокам. Будем делать то, что на протяжении последних 100 лет делает сборная Канады, а они играют по единой системе, но добавим свою философию хоккея и будем двигаться дальше в этом направлении, — цитирует Грабовского пресс-служба ФХБ, пишет Прессбол.
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