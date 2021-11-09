







Цель — вместе выработать общую стратегию подготовки команд. На мой взгляд, контакт со всеми тренерами сборных должен быть, и мы его попытались наладить. Мы должны знать все и об играх U17, и об игроках U18, и U20. Моя задача — объединить всех в единую систему, чтобы мы вместе могли сделать белорусский хоккей лучше.





Концепция и подходы во всех сборных должны быть общими, чтобы ребята приезжали и знали, как играть. Хоккеист может быть и опытным, и талантливым, но если он не знает, куда ехать и бежать, будет тяжело и тренерам, и игрокам. Будем делать то, что на протяжении последних 100 лет делает сборная Канады, а они играют по единой системе, но добавим свою философию хоккея и будем двигаться дальше в этом направлении, — цитирует Грабовского пресс-служба ФХБ, пишет Прессбол.







