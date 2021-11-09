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В мгновение ока: на "Махаче" зафиксирован самый быстрый нокаут в истории единоборств

В первом эпизоде седьмого сезона "Махач", который состоялся 17 октября в киевском Freedom Hall, случилась настоящая сенсация в мире единоборств. В четвертом бою эпизода сошлись два украинских бойца – кандидат в мастера спорта по боксу Игорь (Симба) Симбаба из Кировограда и мастер спорта по тайскому боксу Анатолий (Бобер) Данилюк из Одессы.

Фото: mahatch.com

Поединок Симбы и Бобра закончился практически моментально – уже на второй секунде боя Бобер молниеносным ударом справа отправил Симбу в глубокий нокаут. 

Такая быстрая победа Анатолия Данилюка может вполне посоревноваться за звание самого быстрого нокаута в единоборствах, пишет Гордон. В 2020 году в Майами (США) во время турнира Bare Knuckles Fighting Championship 14 боец Ули Диаз "вынес" своего соперника Донелея Бенедетто за три секунды.

Всего, по словам организаторов, в седьмом сезоне "Махача" выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни мастер спорта по боксу, четырехкратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, включая ведомственную и взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

Спонсорами мероприятия выступили букмекерская контора Parimatch, процессинговая компания LeoGaming и Sportbank.
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