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Бывший тренер Шахтера Григорчук может возглавить Колос

Украинский специалист Роман Григорчук может стать новым главным тренером Колоса.

Накануне временно исполняющий обязанности главного тренера ковалевского клуба белорус Сергей Кузнецов подал в отставку, пишет sportarena.by

 Последним местом работы Григорчука был солигорский Шахтер, который он покинул в июле нынешнего года. Под его руководством Горняки выиграли чемпионат и Суперкубок Беларуси.

На родине 56-летний специалист возглавлял запорожский Металлург и Черноморец. Вместе с ним одесская команда впервые в истории пробилась в 1/16 финала Лиги Европы.

В таблице УПЛ Колос занимает 11-е место, набрав 11 очков. Безвыигрышная серия команды насчитывает уже четыре матча.

В составе Колоса выступают белорусские защитники Николай Золотов и Александр Павловец.
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