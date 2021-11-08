Бывший тренер Шахтера Григорчук может возглавить Колос
Украинский специалист Роман Григорчук может стать новым главным тренером Колоса.
Накануне временно исполняющий обязанности главного тренера ковалевского клуба белорус Сергей Кузнецов подал в отставку, пишет sportarena.by
Последним местом работы Григорчука был солигорский Шахтер, который он покинул в июле нынешнего года. Под его руководством Горняки выиграли чемпионат и Суперкубок Беларуси.
На родине 56-летний специалист возглавлял запорожский Металлург и Черноморец. Вместе с ним одесская команда впервые в истории пробилась в 1/16 финала Лиги Европы.
В таблице УПЛ Колос занимает 11-е место, набрав 11 очков. Безвыигрышная серия команды насчитывает уже четыре матча.
В составе Колоса выступают белорусские защитники Николай Золотов и Александр Павловец.
20:41 08/11/2021
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