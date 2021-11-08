В ней шанс проявить себя получат, в том числе, хоккеисты из экстралиги, а также потенциальные новички сборной. Главный тренер нашей команды Крэйг Вудкрофт вызвал в кэмп 30 хоккеистов. В ростер попали три вратаря, 12 защитников и 15 нападающих.





Вратари: Константин Шостак (2000, "Северсталь", КХЛ), Сергей Большаков (1996, "Динамо" Минск, КХЛ), Иван Кульбаков (1996, "Динамо" Москва, КХЛ);





Защитники: Данила Паливко (2001, "Адмирал", КХЛ), Дмитрий Дерябин (1999), Сергей Сапего (1999), Павел Денисов (2001), Владислав Еременко (1999, все — "Динамо" Минск, КХЛ), Михаил Ковалев (2000), Павел Воронов (2000, оба — "Гомель"), Илья Сушко (1997, "Брест"), Роман Дюков (1995), Даниил Бокун (1996, оба — "Шахтер"), Артем Волченков (2001), Данил Мокрушев (1999, оба — "Металлург");





Нападающие: Роман Горбунов (1996), Никита Пышкайло (2000), Илья Усов (2001, все — "Динамо" Минск, КХЛ), Герман Нестеров (1991, "Витязь", КХЛ), Александр Скоренов (1999, "СКА-Нева", ВХЛ), Иван Дроздов (1999, "Спартак", КХЛ), Артур Гаврус (1994, "Металлург"), Егор Гайнетдинов (1996, "Юность"), Олег Качеловский (2001), Нассер Субхи (2001, оба — "Барс", ВХЛ), Илья Литвинов (1998, АКМ Новомосковск, ВХЛ), Даниил Собко (1999, "Лида"), Алексей Котеловский (2000, "Шахтер"), Максим Мельников (1999, "Локомотив"), Никита Ремезов (1990, "Неман").





Сбор на "Минск-Арене" продлится в течение двух дней, после чего наша команда отправится в Словению, где сыграет на "Турнире четырех наций" против хозяев, а также сборных Австрии и Франции. Напомним, ассистировать Крэйгу Вудкрофту во время ноябрьской международной паузы будет тренер московского "Спартака" Константин Кольцов, сообщает hockey.by.











