"Лацио" осудил новый фильм о Марадоне за фразу о фашистах
"Лацио" выступил с заявлением по поводу эпизода из нового сериала Amazon Prime "Марадона: Благословенная мечта" — о жизни и карьере легендарного аргентинского игрока.
Итальянский клуб возмутила фраза, сказанная главным героем сериала в адрес "Лацио": "Эти фашисты хотят меня унизить". Реагируя на возмущение собственных болельщиков, "Лацио" выпустил пресс-релиз, в котором раскритиковал создателей сериала.
— В те несколько секунд, что мы видели, аргентинскому чемпиону совершенно произвольным и невероятным образом приписаны слова, которые он никогда бы не произнес: "Эти фашисты хотят меня унизить". Мы будем защищать наши права перед Amazon Prime, а также авторами, режиссером и сценаристами сериала, выражая наше беспокойство сценой, которая настолько маловероятна, настолько и болезненна, и в которой отсутствует уважение к "Лацио" и памяти великого чемпиона, — говорится в заявлении римлян.
"Лацио" заявил, что у самого Марадоны всегда были хорошие отношения с клубом. Игрок был приглашен на базу команды, где спел их гимн и даже обменялся футболками с несколькими их игроками. Римляне надеются, что создатели сериала удалят спорную сцену, пишет pressball.by
18:26 08/11/2021
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