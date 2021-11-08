Главный тренер сборной Узбекистана: полузащитник БАТЭ Шохбоз Умаров заразился коронавирусом
Сегодня сборная Узбекистана по футболу под руководством Сречко Катанеца проводит тренировку на стадионе" Пахтакор ".
Перед началом тренировки главный тренер высказал ряд замечаний по составу.
"Я считаю Грузию очень хорошим соперником. Это будет хорошим испытанием для нас. Говоря о составе, у нас в основном проблемы с центральной линией защиты. В частности, Рустам Ашурматов не смог приехать из-за проблем с визой. Кроме того, Шохбоз Умаров не приехал из-за заражения коронавирусом. И мы проведем эту игру с теми игроками, которые у нас есть", — цитирует специалиста "Чемпионат Азии".
До окончания чемпионата Беларуси БАТЭ, идущему на втором месте, предстоит сыграть еще два поединка: 20 ноября с "Торпедо"-БелАЗ, 28 ноября с "Витебском".
17:30 08/11/2021
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