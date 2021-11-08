











Перед началом тренировки главный тренер высказал ряд замечаний по составу.





"Я считаю Грузию очень хорошим соперником. Это будет хорошим испытанием для нас. Говоря о составе, у нас в основном проблемы с центральной линией защиты. В частности, Рустам Ашурматов не смог приехать из-за проблем с визой. Кроме того, Шохбоз Умаров не приехал из-за заражения коронавирусом. И мы проведем эту игру с теми игроками, которые у нас есть", — цитирует специалиста "Чемпионат Азии".





До окончания чемпионата Беларуси БАТЭ, идущему на втором месте, предстоит сыграть еще два поединка: 20 ноября с "Торпедо"-БелАЗ, 28 ноября с "Витебском".



