Белорусская федерация гребли продлила срок подачи заявок на должность главного тренера национальной сборной

В начале октября Белорусская федерация гребли (БФГ) на своем официальном портале объявила о вакантной должности главного тренера и возможности занятия ее на конкурсной основе. Дэдлайном для подачи заявок была дата 3 ноября.