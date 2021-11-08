Белорусская федерация гребли продлила срок подачи заявок на должность главного тренера национальной сборной
В начале октября Белорусская федерация гребли (БФГ) на своем официальном портале объявила о вакантной должности главного тренера и возможности занятия ее на конкурсной основе. Дэдлайном для подачи заявок была дата 3 ноября.
Белорусская федерация гребли объявила конкурс на занятие должности главного тренера национальной сборной
Очевидно, в обозначенный срок БФГ не отыскала устраивающей кандидатуры, поэтому подача заявок продлена до 14 ноября.
16:27 08/11/2021
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