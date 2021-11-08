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Появились подробности смерти 21-летней российской волейболистки

Российская волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова умерла не от коронавируса. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал руководитель пресс-службы уфимского «Урала» Денис Таипов.

Фото из соцсетей


По его словам, точная причина смерти не была названа из уважения к родственникам спортсменки. Подробности семья умершей может сообщить по своему усмотрению. «В последний месяц у нее обнаружили распространенное тяжелое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его. К сожалению, все пошло по худшему сценарию», — добавил Таипов. Он также отметил, что Хамбикова умерла 7 ноября.

Информация о смерти волейболистки появилась ранее в понедельник, 8 ноября. Спортсменка скончалась в возрасте 21 года.

В последний раз Хамбикова выходила на площадку в октябре. «Уфимочка-УГНТУ» выступает во втором по силе российском дивизионе, входит в систему «Урала». В Суперлиге команда не играет с 2014 года.
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