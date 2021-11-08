Юлиус Сзоке прожил в Солигорске почти четыре года. За это время опорный полузащитник стал одним из лидеров Шахтера в раздевалке, ключевым игроком на поле и любимцем болельщиков, которым никогда не отказывал в общении или фото. Вместе с командой Сзоке дважды стал чемпионом, выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата.





Матч против Слуцка в минувшие выходные стал для словака последним за «горняков». И хотя до конца чемпионата еще два тура, по соглашению между клубом и футболистом, он играть больше не будет.





Андрей Масловский из Спортарены съездил в Солигорск накануне матча «горняков» с «сахарниками», чтобы поговорить с Юлиусом об отъезде домой, местном кинотеатре, где он влюбил в себя билетеров и торговцев попкорном, отличном друге-таксисте, который не только его возил по городу, но и здорово помогал, любимых и странных игроках Шахтера, тренерской магии Сергея Ташуева и очень странном последнем сезоне, вместившем трех тренеров, болезненный вылет из еврокубков и чемпионский кубок.





– Какие эмоции вызывает последний матч за Шахтер?





– Такой микст. С одной стороны очень красиво, что увижу, как меня уважают здесь. Есть возможность попрощаться с болельщиками. Но с другой стороны, немного жалко, что заканчивается мой путь в Беларуси.





– Ты пришел в Солигорск четыре года назад – в январе 2018-го.

� Хорошо помню свои чувства. Никого не знал. И было интересно. Сейчас я не жалею ни о чем. Получилось достичь большего, чем хотел. Все было отлично. Буду скучать по Солигорску.





– База за это время не надоела?





– А я последние годы жил в квартире. Сейчас нам тут сделали раздевалку. Так что, в комнате редко бываю. Раздевалка там, где спа-центр. Внутри раздевалка, тренажерный зал, митинг-рум, массаж-рум, сауна. Можно и в комнатах переодеваться, но я хожу туда.





– Комната пустует, получается.





– Нет, там Ромик Бегунов один живет.





– Почему решил перебраться в квартиру?





– Хотел немного быть одному. Да и родители приезжали иногда. В квартире было удобнее.





– Твое любимое место в Солигорске?





– Кинотеатр! Сто процентов! Я люблю кино. В прошлом году сходил на 70-80 фильмов. В этом году тоже много посмотрел. Мне без разницы: мультик, российский фильм, ужас или какой-то Голливуд. Я просто люблю кинотеатр, попкорн и все такое. Для меня это релакс.





– Наверное, уже весь персонал тебя знает.





– Конечно! Мне даже сохраняют билеты, когда большой фильм и ожидается полный зал. Я договорился с женщинами. Они оставляют мне два билета. Женщина, которая попкорн продает, тоже знает меня. Когда после сборов или выездных матчей приезжаю, спрашивает: «О, а вы на этот фильм еще не ходили?!» Всех их знаю.





Я иногда иду в кинотеатр, не зная, что там идет. Прихожу к шести, изучаю афишу и покупаю билеты на тот фильм, который не смотрел. Бывает, что будет фильм, а людей нет – я один пришел. Тогда покупаю пять-шесть билетов, чтобы мне включили кино. Сижу в зале в одиночестве на большом диване с попкорном :).





– Что из последнего зацепило?





– Новый Бонд хороший. Классный. Немного не понравилось, правда, девушка его. Могли бы и покрасивее найти. Но вообще классный фильм. Очень. «Последняя дуэль» понравилась. А сегодня иду на «Вечные» от Марвел. Марвел я люблю. Читаю про новинки, про сами фильмы, актеров.





– Русский язык у тебя на хорошем уровне. Тем не менее, ты все понимаешь, когда смотришь фильмы в кинотеатре?

– Бывает, что не все. Когда я не один, мне быстренько пояснят, о чем была речь. Но вообще русский язык, которым озвучивают фильмы, правильный. Его я понимаю лучше, чем разговор двух обычных людей в ресторане. Они говорят быстро, не всегда правильно и используют особые фразы. А в кино все правильно. 95 процентов фильма понимаю.





– В Казахстане тоже в кинотеатры ходил?





– Нет, я тогда не очень хорошо русский знал и боялся, что смысл не уловлю. Я и тут поначалу переживал, но Женя Козлов сразу сказал: «Я тебе переведу, если что». Но ему почти не пришлось помогать.





– Где тебя можно увидеть, кроме кино?





– Я очень редко гуляю. Не любитель. У меня все болит после тренировок. Поэтому я дома отдыхаю. Максимум – кинотеатр и магазин. В парке вы меня никогда не увидите.





– До кинотеатра пешком добираешься?





– Да. Он недалеко от квартиры.





– Узнают по дороге?





– Бывает. В основном дети и дедушки, которые на стадион ходят. Это всегда приятно. Никогда не откажусь поговорить, если кто-то что-то спросит. Мне всегда приятно. Уважаю мнение каждого. Самые активные дети. Они и фоткаться хотят, и поговорить. Если с ними родители, то и они общаются. А вот люди от 20 лет только смотрят издали. Вижу, что знают, кто я, но чего-то не подходят. Могут просто идти мимо и сказать: «Удачи вам в следующей игре». И все.





– Кто еще в команде любит кино, как ты?





– Как уже говорил, раньше Женя Козлов ходил. А сейчас постоянно обсуждаем фильмы с Русланом Хадаркевичем. Говорим про все фильмы: прошлые, теперешние, будущие. Как только трейлер нового фильма выходит, скидываем друг другу. Только в кино Русик ходит в Минске. Иногда из-за этого такие ситуации случаются, что я уже посмотрел фильм, а он еще нет. Еле сдерживаюсь, чтобы не рассказать ему сюжет :). Жду, пока он посмотрит, а потом обсуждаем.





– Вещей домой много повезешь?





– Ой, не знаю, сколько чемоданов понадобиться – четыре или пять. Очень много вещей. Я хотел, чтобы папа прилетел и помог, но перелет сложный. В Стамбуле нужно должно ждать. Решил, что сам разгребусь.





– Француз Орельен Монтаруп, игравший когда-то в минском Динамо, признался, что вывез домой 52 бутылки водки.





– О, водки в Словакии хватает :). Я ничего такого не повезу. Свои майки (их много), подарки от фанатов, медаль. А для друзей все, что можно, привозил раньше: магнитики, флажки, мелочь всякую.





– Куда переходишь?





– Пока ничего не подписал, говорить не буду. Есть приоритетный вариант, но я не спешу. Трансферное окно открывается только в январе. Еще два месяца. К тому же у меня еще контракт с Шахтером. Надо быть здесь.





– Из какой страны хоть.





– Пока ничего не подписал, нельзя говорить :).





* * *





– Назови трех людей из Шахтера, которых ты запомнишь больше других.





– У меня тут много друзей. Ни с кем никогда не имел проблем. Очень хорошо дружу с Ромой Бегуновым, Сашей Сачивко, с которым играю дольше всего. Из иностранцев могу Элиса Бакая назвать, с которым были топ отношения. Одно время он был лучшим игроком в Беларуси. Потом Лис (Виталий Лисакович – Sportarena.by). Он просто уничтожал соперников. Сейчас Демби (Дембо Дарбо – Sportarena.by)! Просто классный игрок.





Но я выберу одного – Пашу Рыбака.





– Почему?





– Он был первым центральным защитником в карьере, с которым было так легко играть. Настолько просто! А когда пришел Саша Сачива!.. Когда они вместе сзади – просто класс. Я кайфовал. Знал, что если ошибусь, они за моей спиной все решат.





Когда я пришел, Паша был среди тех, кто сразу стал со мной общаться. Во-первых, потому что мы играли рядом, и надо было находить взаимодействие. А во-вторых, потому что он такой человек. Он много мне подсказывал. А я никогда на подсказки не обижаюсь. Я слушаю. Видимо, ему это тоже понравилось, и мы начали общаться больше. Паша – лидер. Тихий, не шумный, но лидер. Говорит то, что надо.





И он мне помогал по всем вопросам. Мы до сих пор общаемся, постоянно на связи. После игр поздравляем друг друга с победами. Я его очень уважаю.





– Самый странный футболист, с которым сталкивался?





– Роджер Каньяс. Странно было то, что он был очень-очень хорошим. В Астане был лучшим из лучших, но здесь… Может, были какие-то проблемы, но у него пропала мотивация. На тренировках вроде класс, но головой он был не здесь. Хотел домой. Он мог здесь показывать намного больше.





– А кто из тренеров запомнится?





– Все были классные, и выбрать одного сложно. Но мне лучше всего работалось с Сергеем Абуезидовичем Ташуевым. Мне подходила его схема, подход и менталитет. Это был мой тренер. Я его навсегда запомню. Да вообще практически со всеми людьми, которые работают в клубе, у меня хорошие отношения. Когда мне было что-то надо, никто не поворачивался спиной. Очень классные люди.





Ташуев был со мной очень жестким, но я на него не обижался. Не знаю, почему так получалось. Он мог напихать на теории или разборе игры, но я выходил на поле с четким осознанием того, что готов умереть за него на поле. Готов был за него руку в огонь засунуть. Так ему доверял во всем.





Не знаю, почему. Ведь наше общение было таким, как и у других. Мы мало разговаривали с глазу на глаз, но вот такое было к нему отношение. Он много для меня сделал. Вывел игру на лучший уровень.





– Ты как-то говорил, что много для тебя сделал и его предшественник Марек Зуб.





– Мы с Зубом проработали всего несколько месяцев, но он мне помог, да. Я только пришел, никого не знал и мало общался с ребятами. Он ко мне подходил и разговаривал. Мне это было важно. К тому же я на первых сборах много играл – он доверял. Я чувствовал его поддержку и это мне помогало. Когда у меня что-то не получалось, он подходил и говорил: «Хорошо, но надо делать по-другому». Для новичка это очень важно.





– Стадион, который тебя впечатлил?





– С хорошей стороны?





– Как сам хочешь.





– Олимпийский стадион в Турине!





– Он же старый.





– Это легендарный стадион! Не надо, чтобы был новый. Мне нравится, когда есть история. А в Беларуси у БАТЭ классный стадион. Я люблю, чтобы раздевалки были большими, чтобы я мог разминаться. А там хорошие раздевалки.





– Как же ты разминался в маленьких раздевалках?





– Я буду помнить только Борисов :).





– Какой город тебя впечатлил?





– Вопрос мимо. Я не был нигде :). Даже, когда не играл и ехал с командой, не гулял. Я концентрируюсь на играх. Какое гулять! Поэтому я не знаю городов. Может, в Минске пару раз был. Там поразили пробки. Тренировались как-то зимой на «синтетике» футбольного клуба Минск, а жили в гостинице «Виктория». Пешком идти пять минут, а мы ехали 25. Я тогда нервничал, говорил: «Выпустите меня, я пробегусь».





Мне всегда было интересно, что у вас нет гор и все ровненько. Едем на матчи, дорога начинает петлять, парни «Че за дорога!?». А я им: «Ой, ребята, в Словакии в горах и не такое бывает». А еще здесь очень чисто. Я был во многих странах мира. Здесь всегда зелень и чисто.





Знаешь, я буду очень скучать по людям. За четыре года не встретил ни одного человека, который как-то некрасиво относился ко мне. Будь то футболист или обычный человек. У меня есть хороший друг – таксист. По нему буду скучать больше всех.





– Чем он так хорош?





– Он мне столько раз помогал. Никогда это не смогу ему вернуть. Я не говорю о том, что он меня возил. Он помогал по жизни. Например, мне надо было покупать вентилятор, он, как это узнал, сразу приехал: «Юлиус, поехали вместе выбирать». Возил по магазинам и искал лучший. Как-то срочно нужен был чемодан. Спросил у него, где можно купить, он привез два: «Выбирай. Я договорился, что потом верну тот, который тебе не подойдет». Просто классный человек!





Я гостил у него дома, ездил на дачу. Его жена, когда готовит что-то вкусное, всегда мне передает. Они стали для меня семьей.





– Как ты с ним познакомился?





– Нас свел Томми Киш. Какое то время он просто меня возил, а потом начали общаться.





* * *





– Три тренера за сезон, победная серия на старте, трудности в середине и так далее. Это был самый необычный год в карьере?





– Словно на волнах все было. На сборах играли хорошо, выиграли Суперкубок, пошла серия побед. Мы были героями. Нас носили на руках. Но через месяц все забыли про это. Проиграли пару игр в еврокубках – сразу все плохие. Все забыли, что мы до этого 14 матчей выиграли, что не проигрывали. Это все вдруг забыли.





Даже игроки в команде стали странно к победам относиться. Это очень плохо. Выиграли тяжелый матч с Ислочью и никакой эйфории или счастья, что есть победа. Говорю: «Ребята, так нельзя! Кто не умеет ценить победу, тот не заслуживает ее». В Мозыре выиграли 4:0 и снова все спокойно. А ведь там очень тяжелые игры всегда. А у нас получилось ТАК выиграть. И тишина… Все забыли, как мы в прошлом году там проиграли? Или что БАТЭ потерял очки? Никто не уважал наши победы. Зато, когда проиграли Руху – катастрофа, чемпионство проиграли. Впервые проиграли в 20 туре, а нас убивают…





Но после БАТЭ все снова перевернулось. Начали побеждать и снова все хорошие, весь чемпионат шли хорошо.





– Бесит подобное?





– Нет. Просто надо привыкнуть, что люди быстро забывают то хорошее, что было. Мне кажется, что здесь люди более критичны к себе. Человек должен любить себя, ставить, может, выше всех. А тут все критикуют и себя, и других. Очень много негатива. Не знаю, может это мне кажется, потому что я стараюсь быть позитивным. И на поле тоже. Я не стану кому-то пихать за ошибку, а просто скажу: «Давай! Все нормально!» Я такой человек.





– Кстати, как ты встретил Егора Филипенко, который не один раз проходился по Шахтеру?





– Он тогда был игроком БАТЭ и испытывал такие эмоции. Это нормально. Сейчас он игрок Шахтера. И как только он пришел, стал моим братом. То, что было раньше, в прошлом. Сейчас наша задача вместе добиваться успеха.





Я был рад, что он пришел. Егор футболист большого уровня. И он нам помог – забил с Гомелем два мяча и решил наше чемпионство. И мне без разницы, где он играл раньше. Главное, что он делал все для нашей победы.





– У него очень острый язык.





– Мы ни разу не ругались. Хотя поначалу могло быть. Я очень жестко играю на тренировках. Не смотрю на того, кто передо мной. Ну и против него тоже сыграл. Он начал что-то говорить в мой адрес, но потом увидел, что я так не конкретно с ним, а со всеми, и понял, что это мой стиль игры. Тем более, после я подойду и извинюсь.





Кроме того, в игре я его слушаю. Он старше, более опытный и футбол знает лучше, чем я. И если он что-то говорит, я должен тихонечко согласиться и исправиться.





Я говорил о негативных людях. Вот у него часто бывают негативные мысли. Но это хорошо. Дома победили Неман 1:0. Он зашел в раздевалку и был негативен, потому что хотел выиграть больше, хотел, чтобы команда играла лучше. Это хорошо. Если все будут такими добрыми, как я, ничего не получится :).





– Я имел в виду его шутки.





– Ой… Он самый веселый игрок команды, да. Еще и Мотя Матвейчик такой же. Он ворчун, но Фил немножко больше :).





– За счет чего удалось выдать такую серию на старте?





– Помогло, что мы на сборах играли с сильными командами, и в чемпионате нам было легче. Набрали хороший ход, а потом в важных матчах уже чувствовали уверенность и силу. Ну и Дембо был в такой форме, что забил бы даже с трибун! Он решал игры.





На меня эта серия не давила. Тем более нас постоянно путали: то установили рекорд, то вот-вот установим, то был только рекорд Шахтера, то еще что-то.





– Чем хорош Роман Григорчук?





– Хороший специалист по тактике. Мы много работали с видео. Смотрели наши разборы, изучали соперников. Практически каждый день у нас была теория 45 минут. Мы могли четыре дня нашу игру разбирать! Атаку, оборону, переход из обороны. Одно время нам это помогало.





Честно скажу, к Лудогорцу неплохо подготовились. На выезде пропустили в конце… Отлично играли во втором матче, но пропустили после контратаки.





– Еврокубки – главная твоя боль?





– Я не люблю к этому возвращаться. Жалко, что не получилось выйти в группу.





– Что было не так в матчах с Фолой?





– Эх… Мы вышли, начали играть, у них ничего не выходит. Вдруг контратака, три паса – гол. Мы снова поджали, и снова пропускаем с 30 метров. Откровенно тебе скажу, что если бы играли дома, все было бы иначе. Разница большая. Они могут дома играть, а мы дома на нейтральном поле. Думаю, если бы и Лудогорец принимали на «Строителе», болгары бы боялись. Полный стадион, поддержка и все такое. Не говорю, что мы бы прошли, но игра другая бы другой. Тоже самое и с Фолой.





Расскажу интересный случай. После второго матча подходит полузащитник соперника и говорит: «Извините, что мы так оборонялись и выбивали мячи». Я был шокирован. Говорю ему: «Ты чего извиняешься!? Наоборот, вы классно работали. Знаете свою силу и классно ее использовали. Вы правильно играли. Молодцы. Удачи дальше. Всем в раздевалке передай, что буду за вас дальше болеть, чтобы в группу вышли».





– Удивительно!





– Не то слово! В Гомеле в конце первого тайма была драка. Я там тоже побегал вокруг. Но игра закончилась, мы порадовались с пацанами, а потом я подошел к Руслану Юденкову, пожал ему руку и поблагодарил за игру. Сказал, что они провели классный сезон и молодцы. То, что было до финального свистка, закончилось. Эмоции надо выбросить. Злость к сопернику уходит.





Я на 60-й минуте могу кого-то ударить, до 95-й ругаться постоянно, а как только свисток прозвучит, подойду, извинюсь и пожелаю удачи. Так правильно.





– Какие чувства были после вылета из еврокубков?





–Я какое-то время даже в кино не ходил. Было стыдно появляться. Но потом поговорил с психологом, с родными и успокоился.





– Психолог давно у тебя?





– Года два. У меня тогда было сложное время – я не играл в Шахтере и был очень расстроен. К тому же у меня бывает проблема с депрессиями. Поэтому мне нужен человек, с которым я могу поговорить, выбросить эмоции.





Я мало верю в себя, очень критичный к себе, а он меня учит верить в себя, любить себя. Это помогает.





– Когда командой руководил Сергей Гуренко, ты опасался за первое место?





– Уверенность у меня пропала после еврокубков. Это было видно по нашей игре. Но Гуренко в этом не виноват. Мне с ним было хорошо. Он мне всегда говорил: «Юлиус, топ! Супер!» Ребята даже шутили, что я его сын.





– Ему просто игроки такой формации нравятся.





– Да, мне говорили :). Просто после еврокубков у нас было тяжелое ментальное и физическое состояние. Физика немного пропала. И он нам ее дал. Люди могут говорить все, что угодно, но наш финиш во многом следствие его работы. Просто нам не повезло в играх. Руху проиграли, Гомелю в кубке, БАТЭ на 92-й минуте. И он ушел.





– Насколько серьезные были нагрузки?





– Нормальные. Нам это было надо. Мне это точно было надо. Может, были игроки, которым после Европы надо было наоборот отдохнуть. Мне же это помогло. Я сейчас себя чувствовал отлично.





– Он нашел общий язык со всеми игроками?





– Нет тренера, который был бы хорошим для всех. Никогда такого не будет. Разногласия бывают у всех. Я бы не искал в этом каких-то подводных камней. Просто не получилось у него. Я ему желаю удачи в следующей команде.





– Алексей Бага первым делом поговорил с каждым игроком. О чем был ваш разговор?





– Тогда Юрка Кендыш был травмирован и я был капитаном. Бага пригласил меня как лидера, говорил, что верит в меня и сказал, что в ближайшем матче я не сыграю. У меня были три желтые карточки. Надо было поберечь меня на важную игру. Он сказал: «Юлиус, знаю, что нелегко, когда приходит новый тренер, и не ставит в состав, но так надо. Я в тебя верю». После таких слов я успокоился. И все было здорово. Я не могу найти хотя бы мелочь, которую он сделал неправильно.





Бага много не говорит. Только по делу. Взять хотя бы установки перед игрой. Все очень четко и понятно по игре, пару мотивационных слов и пошли.





– Чья заслуга в чемпионстве больше: его, Григорчука или Гуренко?





– Каждый внес что-то свое :).





– Какой чемпионский матч тяжелее: год назад с Минском или сейчас с Гомелем?





– Они разные. Тогда мы играли дома в последнем туре, и не все зависело от нас. Нам было надо выиграть и ждать, что БАТЭ потеряет очки. Здесь же у нас был первый матч-бол из пяти. Но мы все равно хотели все решить с первого. Хотели показать Гомелю, что мы чемпионы. И это было красиво. Мы выиграли на выезде у сильной команды.





В первом тайме у нас ничего не получалось, но мы смогли переломить ход встречи. Я бегал за каждым и говорил: «Играем на победу! Никаких расслаблений!» И мы ее добились. За это я уважаю каждого игрока! Легко выигрывать, когда команда играет хорошо. Но иногда надо показывать характер, идти до последнего. Что мы и сделали. Мы в этом матче заслужили чемпионство. Это была чемпионская игра.





– Обидно, что кубок не вручили тогда?





– Нет. Он и так к нам придет. Да, хотелось пофоткаться…





– Вы с чайником фотографировались.





– Это хитрые наши ребята придумали :). Ничего страшного. Главное, что мы чемпионы. И это останется навсегда.











