"Погба не чувствует любви в "МЮ". Бывшие игроки его ненавидят"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что хавбека Поля Погба выставляют крайним на фоне проблем команды.
"Я сказал ему, что хочу врезать его агенту [Мино Райоле] . Он выставляет его в плохом свете.
Поль не чувствует любви в "Манчестер Юнайтед". Бывшие игроки его ненавидят. Некоторым болельщикам не нравится его образ жизни, поэтому они тоже ненавидят его.
Я защищаю его не только потому, что он похож на моего младшего брата. Просто люди жестко относятся к нему. Поль всего лишь игрок в этой команде. Он не часть "Юнайтед", – сказал Эвра.
13:25 08/11/2021
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