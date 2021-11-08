"Я сказал ему, что хочу врезать его агенту [Мино Райоле] . Он выставляет его в плохом свете.





Поль не чувствует любви в "Манчестер Юнайтед". Бывшие игроки его ненавидят. Некоторым болельщикам не нравится его образ жизни, поэтому они тоже ненавидят его.





Я защищаю его не только потому, что он похож на моего младшего брата. Просто люди жестко относятся к нему. Поль всего лишь игрок в этой команде. Он не часть "Юнайтед", – сказал Эвра.