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Рейтинг ВТА. Соболенко и Азаренко сохранили позиции

В обновленном рейтинге ВТА за 8 ноября белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила за собой вторую строку.



Не изменилось положение и Виктории Азаренко. Аександра Саснович и Ольга Говорцова поднялись на три и одну позиции соответственно. Улучшила свое положение и Юлия Готовко. Рейтинг по-прежнему возглавляет Эшли Барти.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка;
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6130;
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708;
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4510;
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4310;
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3760;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3455;
8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) — 3396;
9 (10). Ига Швентек (Польша) — 3286;
10 (11) Паула Бадоса (Испания) — 3224
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