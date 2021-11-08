







Не изменилось положение и Виктории Азаренко. Аександра Саснович и Ольга Говорцова поднялись на три и одну позиции соответственно. Улучшила свое положение и Юлия Готовко. Рейтинг по-прежнему возглавляет Эшли Барти.





1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6130;

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4510;

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4310;

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3760;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3455;

8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) — 3396;

9 (10). Ига Швентек (Польша) — 3286;

10 (11) Паула Бадоса (Испания) — 3224



