Беларусь и Бельгия сыграют в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022
В квалификационном этапе розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по большому теннису женская сборная Беларуси на своей площадке примет команду Бельгии. Это стало известно по результатам жеребьевки, прошедшей в Праге.
Матч между теннисными сборными Беларуси и Бельгии состоится 15 и 16 апреля 2022 года. Победитель встречи получит путевку в финальный турнир Кубка, пишет Interfax.by. Уже известно, что в финале сыграют команды России и Швейцарии. А помимо Беларуси и Бельгии, за право выйти в решающий турнир будут сражаться:
Австралия — Словакия,
Италия — Франция,
США — Украина,
Чехия — Великобритания,
Казахстан — Германия,
Канада — Латвия,
Нидерланды — Испания,
Польша — Румыния.
09:33 08/11/2021
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