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Беларусь и Бельгия сыграют в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022

В квалификационном этапе розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по большому теннису женская сборная Беларуси на своей площадке примет команду Бельгии. Это стало известно по результатам жеребьевки, прошедшей в Праге.



Матч между теннисными сборными Беларуси и Бельгии состоится 15 и 16 апреля 2022 года. Победитель встречи получит путевку в финальный турнир Кубка, пишет Interfax.by. Уже известно, что в финале сыграют команды России и Швейцарии. А помимо Беларуси и Бельгии, за право выйти в решающий турнир будут сражаться:

Австралия — Словакия,

Италия — Франция,

США — Украина,

Чехия — Великобритания,

Казахстан — Германия,

Канада — Латвия,

Нидерланды — Испания,

Польша — Румыния.
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