



В поединки принимал участие и белорусский форвард "Херши" Алексей Протас. На 16-ой минуте он отметился ассистентским баллом, когда Джо Снайвли сделал счет 2:0 в пользу его команды.





Алексей Протас играл в стартовом звене и заработал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 4 броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "0".





За 8 матчей Алексей Протас заработал 5 (1+4) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности "+1". Он – седьмой бомбардир команды, пишет Прессбол.











