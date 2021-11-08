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Алексей Протас помог "Херши" обыграть лидера дивизиона "Спрингфилд Тандербердс"

В матче регулярного чемпионата АХЛ "Херши Беарз" на своей арене был сильнее "Спрингфилд Тандербердс".


В поединки принимал участие и белорусский форвард "Херши" Алексей Протас. На 16-ой минуте он отметился ассистентским баллом, когда Джо Снайвли сделал счет 2:0 в пользу его команды.

Алексей Протас играл в стартовом звене и заработал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 4 броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "0".

За 8 матчей Алексей Протас заработал 5 (1+4) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности "+1". Он – седьмой бомбардир команды, пишет Прессбол.
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