



В составе победителей голы забили Пабло Форналс (67-я минута) и Курт Зума (74), еще один мяч в свои ворота срезал голкипер "Ливерпуля" Алиссон (4).





В составе проигравшей команды отличились Трент Александр-Арнольд (41) и Дивок Ориги (83).





"Ливерпуль" потерпел первое поражение во всех турнирах этого сезона, пишет ru.oxu.az, всего команда на данный момент провела 17 матчей. Для "Вест Хэма" эта победа стала четвертой подряд в Английской Премьер-лиге.





"Вест Хэм" опередил "Ливерпуль" в таблице чемпионата Англии и с 23 очками идет третьим. Подопечные Юргена Клоппа с 22 очками располагаются на четвертой строчке.





В следующем матче "Ливерпуль" 20 ноября примет "Арсенал", "Вест Хэм" в тот же день сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном".