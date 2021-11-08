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Главный тренер "Северстали": мы переподписали Шостака, а это удар по нервам белорусского голкипера

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин объяснил, почему заменил белорусского вратаря Константина Шостака в игре с "Металлургом" (5:2).



"У Шостака просто сейчас такой момент — ему надо эмоционально пережить эту жизненную ситуацию. Мы его на днях переподписали. А это все-таки для хоккеиста удар по нервам. Видно было, что Костя нервничает очень сильно в первом периоде, и вот эти два гола. Там не его вина, но было видно, что он перенервничал.

У Димы Шугаева с нервами все в порядке. Он способен выйти в любое время. Плюс я видел, что Илья Петрович до смены вратаря затянул паузу. Я немножко у него поучился и тоже решил паузу даже больше, чем он сделать и сменил вратаря", — цитирует Разина пресс-служба клуба.

На официальном сайте КХЛ указано, пишет Прессбол, что контракт Шостака с "Северсталью" рассчитан до 30 апреля 2024 года.
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