







"У Шостака просто сейчас такой момент — ему надо эмоционально пережить эту жизненную ситуацию. Мы его на днях переподписали. А это все-таки для хоккеиста удар по нервам. Видно было, что Костя нервничает очень сильно в первом периоде, и вот эти два гола. Там не его вина, но было видно, что он перенервничал.





У Димы Шугаева с нервами все в порядке. Он способен выйти в любое время. Плюс я видел, что Илья Петрович до смены вратаря затянул паузу. Я немножко у него поучился и тоже решил паузу даже больше, чем он сделать и сменил вратаря", — цитирует Разина пресс-служба клуба.





На официальном сайте КХЛ указано, пишет Прессбол, что контракт Шостака с "Северсталью" рассчитан до 30 апреля 2024 года.











