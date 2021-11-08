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Белорусский гиревик побил свой же мировой рекорд. Посмотрите, что он сделал

Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко установил мировой рекорд по жиму гири лежа одной рукой. Он поднял 24-килограммовый снаряд 181 раз за 170 секунд.


 
Предыдущее подобное достижение также принадлежало Хоронеко, пишет Blizko.by, ссылаясь на БелТА. Новый рекорд 60-летний спортсмен поставил во время национального чемпионата по гиревому спорту. В середине декабря силач планирует выступить на «Славянском кубке» в Марьиной Горке. В этих соревнованиях примут участие спортсмены из соседних с Беларусью стран.
Источник: Максим Мацкевич
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