Саснович вышла во второй круг турнира в Линце
Белорусская теннисистка Александра Саснович недавно потеряла две позиции в обновленном рейтинге WTA.
© REUTERS / DAVID W CERNY
Белорусская теннисистка Александра Саснович (№88 в рейтинге WTA) вышла во второй круг турнира в Линце, сообщает Sputnik.
Белоруске противостояла француженка Фиона Ферро (105-я). В начале встречи Саснович доминировала и без проблем забрала первый сет. И хотя во втором отрезке у Саснович возникли проблемы, она все равно оказалась сильнее Ферро проиграла – 6:2, 3:6, 6:2.
Противостояние продолжалось почти два часа.
Следующей соперницей Саснович станет экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп (сейчас у нее 22-я позиция в мировом рейтинге).
Призовой фонд турнира составляет более 235 тысяч долларов, он завершится 13 ноября.
Лучшей среди белорусских спортсменок в рейтинге WTA остается по-прежнему Арина Соболенко (второе место).
Саснович только недавно участвовала в составе сборной Беларуси по теннису на турнире Кубка Билли Джин Кинг, а в воскресенье уже выступила в Австрии.
07:11 08/11/2021
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