© REUTERS / DAVID W CERNY





Белорусская теннисистка Александра Саснович (№88 в рейтинге WTA) вышла во второй круг турнира в Линце, сообщает Sputnik.





Белоруске противостояла француженка Фиона Ферро (105-я). В начале встречи Саснович доминировала и без проблем забрала первый сет. И хотя во втором отрезке у Саснович возникли проблемы, она все равно оказалась сильнее Ферро проиграла – 6:2, 3:6, 6:2.





Противостояние продолжалось почти два часа.





Следующей соперницей Саснович станет экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп (сейчас у нее 22-я позиция в мировом рейтинге).





Призовой фонд турнира составляет более 235 тысяч долларов, он завершится 13 ноября.





Лучшей среди белорусских спортсменок в рейтинге WTA остается по-прежнему Арина Соболенко (второе место).





Саснович только недавно участвовала в составе сборной Беларуси по теннису на турнире Кубка Билли Джин Кинг, а в воскресенье уже выступила в Австрии.