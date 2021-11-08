+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Саснович вышла во второй круг турнира в Линце

Белорусская теннисистка Александра Саснович недавно потеряла две позиции в обновленном рейтинге WTA.

© REUTERS / DAVID W CERNY

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№88 в рейтинге WTA) вышла во второй круг турнира в Линце, сообщает Sputnik.

Белоруске противостояла француженка Фиона Ферро (105-я). В начале встречи Саснович доминировала и без проблем забрала первый сет. И хотя во втором отрезке у Саснович возникли проблемы, она все равно оказалась сильнее Ферро проиграла – 6:2, 3:6, 6:2.

Противостояние продолжалось почти два часа.

Следующей соперницей Саснович станет экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп (сейчас у нее 22-я позиция в мировом рейтинге).

Призовой фонд турнира составляет более 235 тысяч долларов, он завершится 13 ноября.

Лучшей среди белорусских спортсменок в рейтинге WTA остается по-прежнему Арина Соболенко (второе место).

Саснович только недавно участвовала в составе сборной Беларуси по теннису на турнире Кубка Билли Джин Кинг, а в воскресенье уже выступила в Австрии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]