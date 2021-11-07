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Второе "золото" у Ильи Шимановича на ЧЕ по плаванию в Казани

Вторую золотую медаль на чемпионате Европе по плаванию на короткой воде в Казани завоевал белорус Илья Шиманович. На дистанции 50 метров брассом он к тому же повторил мировой рекорд – 25,25.

Второе "золото" у Ильи Шимановича на ЧЕ по плаванию в Казани
Фото из Instagram-аккаунта blrswimming
Данное достижение принадлежит представителю ЮАР Кэмерону ван дер Бургу: свой мировой рекорд он установил в ноябре 2009 года.

Второе место в заплыве на 50 м брассом в Казани занял турок Эмре Сакчи (25,39), третье - итальянец Николо Мартиненги (25,54).

Двумя днями ранее Шиманович также стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров брассом. Кроме того, на счету белорусской сборной в Казани еще две серебряные награды – у Шимановича на 100-метровке брассом и у Анастасии Шкурдай на дистанции 100 м баттерфляем, пишет interfax.by
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