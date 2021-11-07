Второе "золото" у Ильи Шимановича на ЧЕ по плаванию в Казани

Вторую золотую медаль на чемпионате Европе по плаванию на короткой воде в Казани завоевал белорус Илья Шиманович. На дистанции 50 метров брассом он к тому же повторил мировой рекорд – 25,25.

Фото из Instagram-аккаунта blrswimming