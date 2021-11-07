— Команда пробилась в ESEA: Advansed, ребята пришли ко мне и сказали, что им нужна зарплата. Ответил, что сейчас нет такой возможности, но ищу варианты. Начали общаться. В итоге сошлись на том, что играть под тегом они больше не будут. Но ребята решили поговорить с моим американским другом, который был заинтересован в развитии организации, о продолжении инвестирования в них уже вне команды.





Когда мы собрались в январе, то решили, что создадим команду в Беларуси, вроде Nemiga. Тогда у парней не было каких-то требований. Делал им форму, покупал сервак, давал деньги, если кому-то были очень нужны. Например, человеку оплатил съем жилья в Минске.





Когда они ESEA: OPEN прошли, команда была на грани распада. Сказал ребятам, что надо что-то решать, ведь их непредсказуемые действия и нестабильная игра не очень хорошо сказывались на моей деятельности. Тратил деньги, а результата не было. В то время в команду по моей просьбе пришел Андрей tN1R Татаринович. Он не отказался, хотя были предложения из других составов.





Тогда же мой американский друг сказал, что если в ESEA: Main пройдут, то получат деньги. Так и случилось, каждый из ребят получил по $1000. С нашей стороны это не было каким-то контрактным обязательством, просто мотивирующий бонус, чтобы они не прекращали играть.









Изначально ребятам ставились три задачи: топ-1 Беларуси, попадание в закрытую квалификацию RMR-турнира и выход в ESEA: Advansed. Тогда договорились, что если эти цели будут достигнуты, то в Америке откроем подразделение, чтобы стать официальной командой.





Парни прошли только в Advansed. Сказал им, что одна из трех задач — это не результат. За такое деньги не платят. Надо подождать, и к началу нового года у нас все получится. Тем более, что были заинтересованные.





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