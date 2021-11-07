Ждем решения УЕФА.

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в сообщении «Галатасарая» в Twitter.





Поводом стали два эпизода на последних минутах, когда арбитр Сандро Шерер дважды показал желтую карточку Дмитрию Живоглядову, но не удалил игрока «Локомотива», пишет sport-express.ru





Что именно произошло в концовке матча в Стамбуле?

На 91-й минуте Живоглядов сфолил в центре поля и получил желтую карточку, которую судья показал ему «в спину».





«Галатасарай» — «Локомотив». Нарушение Живоглядова.





Тут же у боковой линии началась массовая стычка игроков. Защитник «Локомотива» не был ее инициатором и участником — он подошел чуть позже. Выглядело так, что он попытался помочь погасить конфликт.





После этого швейцарский судья наказал предупреждениями двух основных участников стычки — Дмитрия Баринова и Мбая Дианя. А затем показал желтую карточку Живоглядову, который жестом и мимикой выразил недоумение таким решением.





Красной карточки не последовало. Либо Шерер забыл удалить игрока «Локо», либо просто продублировал решение, посчитав, что Дмитрий мог его не увидеть. Судя по тому, что в официальном протоколе матча у Живоглядова одна желтая карточка, показанная на 93-й минуте, последняя версия выглядит более логичной.





Ошибка Шерера в том, что он никак не объяснил основания для наказания. Достаточно было показать рукой, что карточка выносится за фол в центре поля, чтобы избежать недопонимания.

Возможна ли переигровка?

Это в первую очередь зависит от того, выполнил ли турецкий клуб требования дисциплинарного регламента УЕФА.





В соответствии с ним протест «должен быть направлен в контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в письменной форме с указанием соответствующих оснований в течение 24 часов после окончания соответствующего матча». Кроме того, вместе с подачей протеста нужно произвести соответствующую выплату в 1 тысячу евро за его рассмотрение.





Если «Галатасарай» сделал это только сегодня, то есть намного позже указанного в регламенте срока, такой протест рассмотрен не будет.





Вторая переигровка за 20 лет?

«Локомотив» не впервые попадает в скандал из-за отсутствия красной карточки после двух желтых. В 2001 году такая история привела к переигровке с «Тиролем».





Оба матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов завершились победой «Локо» — 3:1 дома, 1:0 в гостях. Но результат второй игры был аннулирован: арбитр Марио ван дер Энде показал желтую карточку Владимиру Маминову, хотя она предназначалась Руслану Пименову, для которого предупреждение стало бы вторым. В протоколе карточка тоже была записана на Маминова, но «Тироль» все равно подал протест, который удовлетворил УЕФА. Пименова дисквалифицировали, а на 8 сентября назначили переигровку.





Третий матч «Локо» с «Тиролем» стал одним из самых драматичных в еврокубковой истории наших клубов. Руслан Нигматуллин выдал серию могучих сейвов, а команда Юрия Семина уступила 0:1 — этого хватило, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.





— Никто не верил, что придется опять лететь в Инсбрук, — признался Семин. — Не было прежней легкости, многое не получалось из-за того, что шесть игроков приехали из сборных за день до вылета в Инсбрук в различном состоянии: одни дней десять не играли, оставаясь на скамейке запасных, другие, как, например, Измайлов, были выжаты как лимон. Результат в высшей степени справедлив.





Состоится ли переигровка (или техническое поражение) с «Галатасараем», зависит от решения УЕФА.







