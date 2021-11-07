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97-летний украинец-теннисист Станиславский сыграл с Надалем

Самый старый теннисист в мире, 97-летний украинец Леонид Яковлевич Станиславский 29 октября сыграл на Майорке с известным испанским спортсменом Рафаэлем Надалем.

Надаль и Станиславский сыграли в Испании в конце октября
Фото: rafanadalacademy / Instagram

Об этом сообщили на странице академии испанца в Instagram.
Спортсмены встретились в Испании, где украинец участвовал в серии матчей в ветеранском чемпионате мира, отмечает "Настоящее время".

Станиславский спросил у Надаля, могут ли они вместе сыграть, и испанец сразу согласился. В собственной академии испанца спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.

Игра с Надалем была давней мечтой Станиславского, пишет gordonua.com
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