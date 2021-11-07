Надаль и Станиславский сыграли в Испании в конце октября

Фото: rafanadalacademy / Instagram





Об этом сообщили на странице академии испанца в Instagram.

Спортсмены встретились в Испании, где украинец участвовал в серии матчей в ветеранском чемпионате мира, отмечает "Настоящее время".





Станиславский спросил у Надаля, могут ли они вместе сыграть, и испанец сразу согласился. В собственной академии испанца спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.



