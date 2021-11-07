



Эту форму клуб планирует использовать в качестве игровой во всех трех ноябрьских матчах чемпионата – против "Вероны", "Интера" и "Лацио". Лимитированная серия доступна и для продажи. Часть выручки от продаж пойдет на благотворительные цели, выбранные клубом.





Напомним, Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 годы. С ним клуб выиграл два единственных в истории чемпионских титула, а также Кубок УЕФА-1988. После смерти Марадоны домашний стадион "Наполи" был переименован в его честь.



