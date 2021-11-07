Любовь Черкашина избрана в техком Международной федерации гимнастики
Бронзовый призер Олимпийских игр, член исполкома НОК Беларуси, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина, продолжит работу в Международной федерации гимнастики.
Фото: НОК
Любовь Черкашина, прежде возглавлявшая комиссию спортсменов FIG, была выбрана в технический комитет по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.
Процедура выборов прошла в рамках 83-го конгресса FIG в Анталье.
Российской стороне удалось заблокировать выдвижение на пост главы техкома Натальи Кузьминой, при которой ее соотечественница Дина Аверина проиграла на Олимпиаде в Токио золото Линой Ашрам из Израиля.
На субботних выборах главы техкома кандидатом была только египтянка Ноха Абу Шабана, которая и возглавила комитет.
Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким, представляющая Беларусь, сохранила пост вице-президента FIG.
09:50 07/11/2021
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