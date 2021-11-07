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Любовь Черкашина, прежде возглавлявшая комиссию спортсменов FIG, была выбрана в технический комитет по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.





Процедура выборов прошла в рамках 83-го конгресса FIG в Анталье.





Российской стороне удалось заблокировать выдвижение на пост главы техкома Натальи Кузьминой, при которой ее соотечественница Дина Аверина проиграла на Олимпиаде в Токио золото Линой Ашрам из Израиля.





На субботних выборах главы техкома кандидатом была только египтянка Ноха Абу Шабана, которая и возглавила комитет.





Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким, представляющая Беларусь, сохранила пост вице-президента FIG.