Белорусский боксер Алексей Алферов завоевал серебро чемпионата мира
Награда стала второй в копилке белорусской сборной - ранее бронзу удалось завоевать Евгению Кармильчику.
© НОК Беларуси
Как пишет Sputnik, Алексей Алферов стал серебряным медалистом чемпионата мира по боксу, который пошел в сербском Белграде.
В схватке за "золото" в категории 80 килограмм Алферову пришлось сразиться с американцем Робби Гонсалесом.
Поединок начался с преимуществом белорусского атлета, который отправил соперника в нокдаун. Однако постепенно инициативу перехватил американец. В итоге раздельным решением судей победил Гонсалес 3:2.
Таким образом, Гонсалес принес американской сборной еще одно "золото", а в белорусскую копилку ушло "серебро". Бронзовыми призерами в категории 80 килограмм стали Савелий Садома (Россия) и Владимир Мирончиков (Сербия).
Напомним, что Алферов одолел в ½ финала Савелия Садому, а до этого победил хорвата Луку Плантича, иранца Мейсама Гешлаги и ирландца Кейлана Кессиди.
Награда Алферова стала второй для сборной Беларуси чемпионата мира по боксу. Ранее бронзовую медаль на мировом первенстве получил еще один белорус - Евгений Кармильчик (48 кг). Он победил атлетов из Шри-Ланки, Кении и Монголии, однако выйти в финал ему помешал соперник из Казахстана.
Победители турнира получили по 100 тысяч долларов США, обладатели "серебра" – по 50 тысяч, "бронзы" – по 25 тысяч. Общий призовой фонд турнира составляет 2,6 млн долларов.
С успешным выступлением на чемпионате мира 2021 года в Белграде национальную команду по боксу поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, отметивший мастерство и характер спортсменов.
"Завоевав "серебро" и "бронзу", Алексей и Евгений преподнесли белорусским болельщикам настоящий подарок, который стал одним из самых громких достижений отечественного бокса в суверенной истории нашей страны", - говорится в поздравлении.
Напомним, что сразу две награды чемпионата мира спортсмены из Беларуси не завоевывали с 2003 года.
08:52 07/11/2021
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