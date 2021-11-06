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Испанец Хави, назначенный на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона», заявил, пишет РБК, что счастлив вернуться домой. Слова 41-летнего тренера приводит в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.





«Камп Ноу» всегда был моим домом. Болельщики «Барселоны» — мои люди, мой народ. «Барса» — клуб, который я люблю. И теперь я вернулся домой», — заявил Хави.





Ранее пресс-служба каталонского клуба объявила о назначении Хави главным тренером. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Как ожидается, в эти выходные Хави приедет в Барселону, а в понедельник, 8 ноября, клуб проведет пресс-конференцию с участием нового главного тренера.

Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому показателю он уступает только Лионелю Месси (778 матчей), который этим летом перешел в ПСЖ. За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов УЕФА. Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому показателю он уступает только Лионелю Месси (778 матчей), который этим летом перешел в ПСЖ. За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов УЕФА.





С 2015 по 2019 год Хави выступал за катарский клуб «Аль-Садд», а в мае 2019-го завершил игровую карьеру и стал главным тренером команды. 5 ноября «Аль-Садд» объявил, что достиг с «Барселоной» соглашения о выплате катарской команде неустойки за досрочное расторжение контракта с Хави. Как писал портал Mundo Deportivo, ее размер составит €5 млн.







