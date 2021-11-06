Возле Ледового дворца установили скульптуры хоккеистов
В Витебске возле Ледового дворца установили скульптуры хоккеистов.
Композиция выглядит так, якобы игрок с шайбой атакует ворота. Надо отметить, что в этом сезоне витебская хоккейная дружина выступает даже очень не плохо. Команда сейчас на пятом месте в турнирной таблице, пишут ННВ. И, как кажется, имеет все шансы на призовые места. Это, конечно, не может не радовать болельщиков и привлекать их на трибуны дворца.
16:07 06/11/2021
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