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Россиянин проиграл выборы в Международную федерацию гимнастики

Василий Титов был вице-президентом Международной федерации гимнастики с 2012 года. Он проиграл выборы представителям Катара, Беларуси и Турции.

Фото: Пресс-служба ФСГР

Главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова не переизбрали на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG), пишет РБК. Выборы прошли на заседании конгресса FIG в субботу, результаты приводятся на сайте организации.

Титов был выбран вице-президентом FIG в 2012 году, в 2016 году он был переизбран на этот пост. Вице-президентами FIG избраны катарец Али Аль-Хитми, белоруска Нелли Ким и турок Суат Челен.

На пост президента Международной федерации гимнастики был переизбран японец Моринари Ватанабэ. Он возглавлял FIG с 2016 года.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила РИА Новости, что намерена поддержать кандидатуру Ватанабэ на выборах главы FIG.
Источник: Григорий Гуреев
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