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«Бродил по лесам 7 дней» — Известный футбольный фанат Зомо нашелся на границе

В России камерунца Ригобера Еумби многие знают как футбольного фаната российского клуба «Краснодар» Зомо. Некоторое время назад он как будто бы пропал. Оказалось, он пытался нелегально попасть в Европу через белорусско-польскую границу. Зомо рассказал, через что он прошел.

«Бродил по лесам 7 дней» — Известный футбольный фанат Зомо нашелся на границе
Камерунец уже несколько лет живет в Краснодаре. Там он активно поддерживает местный футбольный клуб, пишет Телеграф. Еще больше он прославился во время Евро-2020 в Петербурге, где раскрашивал себя в цвета российского флага и пел песни.

Что произошло?

Новость о том, что он на белорусско-польской границе появилась на его странице в Инстаграме 15 октября. Оказалось, в нейтральной зоне он пробыл около трех недель Позже он смог связаться со своим другом, который и написал пост:

«Как и несколько сотен беженцев он был заблокирован Польскими таможенниками с одной стороны и Белорусскими с другой. Ни одна из сторон не хочет принимать их. К ним не пропускают гумманитарку по этой же причине. Люди начинают умирать от переохлаждения и голода. […] Мы не просим помощи, потому-что не видим в этом смысла. Просто информируем тех, кому не безразлична судьба Зомо. Но если вы, например, супермэн и можете разрулить — пишите в директ».

После этого Зомо смог вернуться в Краснодар и рассказал СМИ, что там происходило.

«Тайный бизнес»

Камерунец сказал, что «много людей из Африки, Афганистана и Сирии говорили о том, что через белорусскую границу можно попасть в Польшу».

По его словам, он не платил денег, чтобы перейти границу.

«Вообще, все то, что происходит на границе – тайный бизнес, которым занимается армия и полиция. Они рут людей отовсюду и привозят их на границу, это мафия, — заявил он. — Это была белорусская армия. Они были в белорусской униформе».

Зомо утверждает: «Там военные заставили нелегально перейти границу в Польшу. Тех, кто не хотел переходить границу, били. Военные резали проволоку и говорили нам, чтобы мы шли в Польшу и не возвращались. Вместе со мной границу перешли 60 человек, затем каждый пошел своим путем».

«Попав в Польшу, я бродил там по лесам семь дней, пока меня не арестовала полиция. Ходил весь день и всю ночь, спал по утрам. Боялся, что местные жители увидят меня и вызовут полицию. Не мог идти дальше вглубь Польши, потому что моя обувь сильно порвалась. Я был один, ел кукурузу и яблоки, пил воду из реки. Никто мне не помогал», — заявил камерунец.

Как он сказал, польская полиция отправила его назад в Беларусь, а «белорусские военные сказали, что мы не можем возвращаться в Москву, мы должны снова пойти в Польшу».

Выбраться он смог только после поста в Инстаграме: «Белорусские военные прочитали про меня в СМИ. К тому же они видели, что я очень болен, и поэтому решили меня освободить».

Скандал с «вооруженным вторжением»

Ранее сообщалось, что 3 ноября в Польше заявили, что из Беларуси к ним проникли вооруженные люди и вызвали в МИД поверенного в делах Беларуси. Позже там объяснили, почему не стреляли в нарушивших границу.

В МИД Беларуси заявили в ответ на протест Польши в связи со «вторжением» со стороны Беларуси нескольких вооруженных людей, что не верят. «Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь», — говорится в ответе МИД Беларуси.
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