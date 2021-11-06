Суть намечающегося частичного преобразования Кубка Беларуси такова. Сейчас перед каждым его раундом проходит жеребьевка. А федерация планирует вместо этого формировать сетку розыгрыша до самого финала, разводя фаворитов по ее разным частям, чтобы не сталкивать их лбами на ранних стадиях. А уж если представители Дома футбола такую задумку обозначили, то так, скорее всего, и будет — важно заранее подготовить всех морально.





Озвучена эта идея была на предыдущем таком совещании БФФ и руководителей клубов. И тогда один из присутствующих со стороны вторых с иронией так прямо и сказал: "Так устройте сразу финал БАТЭ — "Шахтер". А для нас придумайте какой-нибудь другой Кубок". И это очень показательное замечание, которое четко характеризует последствия таких преобразований Кубка.





ПОСЫЛ НЕКОНСТРУКТИВЕН САМ ПО СЕБЕ





Для чего подменять жеребьевку сеткой розыгрыша — очевидно. Это планируется, чтобы у фаворитов была выше вероятность завоевать трофей. Чтобы они встречались с таким же мощным оппонентом на как можно более поздней стадии. Но если ты не способен на раннем этапе одолеть соперника из первой или второй лиги, то какой же из тебя владелец титула? И наоборот. Если команда, которую не относят к фаворитам, проходит через много ступеней к вершине, значит, не так уж она и плоха.

ПОСЕВ ПРИ ЖЕРЕБЬЕВКЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ





Да-да, он ведь и так уже есть. Обычно представители элиты у нас начинают сражаться за трофей не раньше 1/16 финала (участники еврокубков — иногда и позже). А там их изначально ограждают от встреч друг с другом, отправляя на выезд к соперникам из первой и второй лиг. И при этом верстать еще и сетку розыгрыша — это уже слишком. Не чемпионат мира!





ПРИОБЩАЮТСЯ К РОЗЫГРЫШУ ПОЗЖЕ ВСЕХ





Но такое автоматическое столкновение команд высшей лиги с остальными на этом этапе — далеко не единственная привилегия по отношению к первым. Еще одна — само начало их борьбы за Кубок с 1/16 финала. А ведь за рубежом такое встретишь нечасто. Достаточно обратиться к примерам футбольных топ-держав.





Взять Германию, где абсолютно вся бундеслига начинает сражаться за Кубок с первого раунда. Затем следует второй и только после него — 1/8 финала. И от того, что на начальном этапе нынешнего розыгрыша прекратили борьбу за трофей команды бундеслиги "Гройтер Фюрт", "Айнтрахт" и "Вольсфбург", катастрофы не произошло.





Или Англия с Францией. Там представители элиты приобщаются к борьбе за титул раньше, чем у нас — на стадии, предшествующей 1/16 финала. При этом у британцев путем "слепой" жеребьевки сформировались нынче сразу три противостояния команд премьер-лиги. Но и без этого "элитные" "Лидс" и "Вест Бромвич" тогда же уступили оппонентам из Д4 и Д3 соответственно.





А у французов на аналогичной стадии предыдущего розыгрыша Кубка получилось даже не три, а сразу пять таких встреч команд Лиги 1. А помимо этого, простились с турниром "элитные" "Реймс", "Бордо" и "Сент-Этьен". И снова — ничего страшного.





Да что там западная Европа! Есть пример и ближе некуда. Даже россияне, формировавшие начиная с 1/16 финала сетку розыгрыша на последующие раунды, после сезона-2019/20 от этой идеи отказались.

КУБОК И БЕЗ ПОМОЩИ БФФ БЕРУТ ФАВОРИТЫ





После Кубка-2013, завоеванного середняком чемпионата "Минском", трофей выигрывали наши силачи. Шесть раз из девяти его брали команды, которые осенью того же года становились призерами высшей лиги. Это "Шахтер" (2013, 2014, 2019) и БАТЭ (2015, 2020, 2021 — здесь исходим из того, что и сейчас медали от борисовчан никуда не денутся). То есть они выигрывали Кубок вдвое чаще других.





Но ведь и другие были достаточно крепки. "Торпедо"-БелАЗ образца-2016 постоянно обреталось где-то у подножия пьедестала. А брестское "Динамо", взявшее Кубок дважды подряд (2017, 2018), уже вовсю наливалось соком и готовилось прервать гегемонию БАТЭ на внутренней арене. Таким образом, титул и так добывают фавориты. Что здесь БФФ собирается изменить сеткой розыгрыша, понять трудно.





А ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ ФУТБОЛА?





Раз уж на то пошло, то это, как известно, одна из важнейших целей и задач БФФ. А отказом от жеребьевки федерация сократит число встреч команд первой и второй лиг именно с фаворитами. А ведь таких матчей на периферии ждут целый год — ровно до следующего Кубка. Там это незаурядное событие, способ хотя бы так прикоснуться к большому (по их меркам) футболу, увидеть наших звезд. Ну и надо понимать, что порой для наших команд Д2 / Д3 добраться до условного четвертьфинала Кубка — самое большое футбольное счастье...