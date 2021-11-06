



Хави не трудно представить тренером. Это гениальнейший футболист! Как он видел игру, как он руководил на поле. У меня не было сомнений, что он будет отличным тренером. Он прекрасно понимает, чувствует, знает. Особенно в родном клубе. Верю, что у него все сложится. Изменение положения дел в "Барселоне"? Вы знаете, это произойдет не в этом сезоне. Нужно время, идет перестройка. Заново надо строить команду, проводить трансферную политику. Будет тяжеловато сразу все исправить. Есть клубы, которые проходят подобные этапы. Тренер должен знать и чувствовать, какие футболисты ему нужны. А Хави — это тот человек, который все прекрасно понимает изнутри. Нельзя сразу ожидать, что все наладится. Впереди новый этап построения "Барселоны".





5 ноября катарский клуб "Аль-Садд" объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды ради того, чтобы возглавить "Барселону", пишет Прессбол.



















