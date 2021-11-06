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Директор France Football о "Золотом мяче" Месси: "Это полная чушь"

Паскаль Ферре директор журнала France Football — издания, которое ежегодно вручает престижную награду "Золотой мяч", прокомментировал распространившиеся в интернете слухи о том, что в 2021 году обладателем приза станет аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси.

 Лионель Месси


5 ноября СМИ распространили новость о том, что Месси уже сообщили о том, что он выиграет "Золотой мяч", пишет Football.by, а позже France Football якобы взял у аргентинца традиционное интервью в честь победы.

"Это полная чушь. Мы уже видели подобное в течение последних 10 дней или около того. Большой блеф", — цитирует Ферре Actu Foot.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.
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