Лионель Месси









5 ноября СМИ распространили новость о том, что Месси уже сообщили о том, что он выиграет "Золотой мяч", пишет Football.by, а позже France Football якобы взял у аргентинца традиционное интервью в честь победы.





"Это полная чушь. Мы уже видели подобное в течение последних 10 дней или около того. Большой блеф", — цитирует Ферре Actu Foot.





Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.