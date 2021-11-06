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Гендиректор словацкого клуба покончил с собой после смерти экс-игрока КХЛ

Душану Пашеку-младшему было 36 лет. В 1998 году был найден мертвым его отец — бывший президент Словацкой хоккейной ассоциации.

Фото: Душан Пашек–младший ("Братислава Кэпиталз", Instagram)

Бывший хоккеист, генеральный директор и вице–президент словацкого хоккейного клуба «Братислава Кэпиталз» Душан Пашек–младший покончил с собой в возрасте 36 лет, сообщает РБК со ссылкой на cas.sk. Факт смерти подтверждает пресс-служба «Братислава Кэпиталз». По информации словацкого портала Sportnet, гендиректор «Братиславы» пропал без вести в четверг, его тело было найдено в микрорайоне словацкой столицы — Колибе.

Его отец, бывший хоккеист Душан Пашек погиб в 1998 году, его обнаружили в офисе Словацкой хоккейной ассоциации, которую он тогда возглавлял, говорится в материале издания. Следствие закрыло дело как самоубийство. Отцу Пашека было 37 лет.

Душан Пашек-младший выступал за «Слован», «Скалице», «Кошице» и другие хоккейные клубы Словакии. В феврале 2016 года он решил завершить карьеру игрока из-за проблем со здоровьем.

3 ноября не стало 24–летнего нападающего Бориса Садецки, который был известен по выступлениям в КХЛ за «Слован». Он потерял сознание во время матча 30 октября и провел несколько дней в реанимации. Врачи не смогли его спасти.
Источник: Григорий Гуреев
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