Фото: Душан Пашек–младший ("Братислава Кэпиталз", Instagram)





Бывший хоккеист, генеральный директор и вице–президент словацкого хоккейного клуба «Братислава Кэпиталз» Душан Пашек–младший покончил с собой в возрасте 36 лет, сообщает РБК со ссылкой на cas.sk. Факт смерти подтверждает пресс-служба «Братислава Кэпиталз». По информации словацкого портала Sportnet, гендиректор «Братиславы» пропал без вести в четверг, его тело было найдено в микрорайоне словацкой столицы — Колибе.





Его отец, бывший хоккеист Душан Пашек погиб в 1998 году, его обнаружили в офисе Словацкой хоккейной ассоциации, которую он тогда возглавлял, говорится в материале издания. Следствие закрыло дело как самоубийство. Отцу Пашека было 37 лет.





Душан Пашек-младший выступал за «Слован», «Скалице», «Кошице» и другие хоккейные клубы Словакии. В феврале 2016 года он решил завершить карьеру игрока из-за проблем со здоровьем.





3 ноября не стало 24–летнего нападающего Бориса Садецки, который был известен по выступлениям в КХЛ за «Слован». Он потерял сознание во время матча 30 октября и провел несколько дней в реанимации. Врачи не смогли его спасти.























