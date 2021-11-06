Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Им признан точный удар Лукаса Нмеча.
Гол нападающего Вольфсбурга Лукаса Нмеча в ворота Зальцбурга признан лучшим в четвертом туре Лиги чемпионов.
Гол Нмеча, пишет Спортарена, помог немецкой команде добыть победу со счетом 2:1.
В голосовании точный удар немца обошел голы Карима Бензема Шахтеру, Криштиану Роналду Аталанте и Роберта Левандовски в ворота Бенфики.
Вольфсбург занимает третье место в группе G после четырех туров. 23 ноября Волки сыграют против Севильи.
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09:37 06/11/2021
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