Стал известен обладатель "Золотого мяча" в 2021 году
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" в 2021 году.
34-летнего футболиста уведомили, что он занял первое место по итогам голосования. Аргентинец уже дал традиционное для такого случая интервью журналу France Football.
Месси стал обладателем "Золотого мяча" седьмой раз в своей карьере, пишет ru.oxu.az. Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.
21:50 05/11/2021
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