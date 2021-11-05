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Стал известен обладатель "Золотого мяча" в 2021 году

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" в 2021 году.

Стал известен обладатель "Золотого мяча" в 2021 году
34-летнего футболиста уведомили, что он занял первое место по итогам голосования. Аргентинец уже дал традиционное для такого случая интервью журналу France Football.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" седьмой раз в своей карьере, пишет ru.oxu.az. Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.
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