34-летнего футболиста уведомили, что он занял первое место по итогам голосования. Аргентинец уже дал традиционное для такого случая интервью журналу France Football.





Месси стал обладателем "Золотого мяча" седьмой раз в своей карьере, пишет ru.oxu.az. Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.



