Хави Эрнандес - главный тренер "Барселоны"
Ранее легенда сине-гранатовых работал в Аль-Садде.
Катарский Аль-Садд объявил о переходе главного тренера команды Хави Эрнандеса в Барселону.
В заявлении клуба говорится, пишет Спортарена, что Барселона выплатит клаусулу, прописанную в контракте испанца.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время Хави вылетит в Испанию, чтобы завершить свое назначение в Барселону.
Хави начинал тренерскую карьеру в Аль-Садде, с 2019 года выиграв с командой титул чемпиона Катара и два национальных Кубка.
На Камп Ноу Хави сменит Рональда Кумана, уволенного в октябре. Командой временно руководит Серхи Бархуан.
Блаугранас занимают девятое место в Примере после 11 сыгранных матчей и завтра, 6 ноября, на выезде встретятся с Сельтой.
Источник: Артур Борис
20:46 05/11/2021
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