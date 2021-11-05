







Катарский Аль-Садд объявил о переходе главного тренера команды Хави Эрнандеса в Барселону.





В заявлении клуба говорится, пишет Спортарена, что Барселона выплатит клаусулу, прописанную в контракте испанца.





По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время Хави вылетит в Испанию, чтобы завершить свое назначение в Барселону.





Хави начинал тренерскую карьеру в Аль-Садде, с 2019 года выиграв с командой титул чемпиона Катара и два национальных Кубка.





На Камп Ноу Хави сменит Рональда Кумана, уволенного в октябре. Командой временно руководит Серхи Бархуан.





Блаугранас занимают девятое место в Примере после 11 сыгранных матчей и завтра, 6 ноября, на выезде встретятся с Сельтой.