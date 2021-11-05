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Хави Эрнандес - главный тренер "Барселоны"

Ранее легенда сине-гранатовых работал в Аль-Садде.



Катарский Аль-Садд объявил о переходе главного тренера команды Хави Эрнандеса в Барселону.

В заявлении клуба говорится, пишет Спортарена, что Барселона выплатит клаусулу, прописанную в контракте испанца.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время Хави вылетит в Испанию, чтобы завершить свое назначение в Барселону.

Хави начинал тренерскую карьеру в Аль-Садде, с 2019 года выиграв с командой титул чемпиона Катара и два национальных Кубка.

На Камп Ноу Хави сменит Рональда Кумана, уволенного в октябре. Командой временно руководит Серхи Бархуан.

Блаугранас занимают девятое место в Примере после 11 сыгранных матчей и завтра, 6 ноября, на выезде встретятся с Сельтой.
Источник: Артур Борис
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