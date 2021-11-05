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Боксер Пак Си Хун хочет отдать золотую медаль Олимпиады-1988 Рою Джонсу

Южнокорейский боксер Пак Си Хун хочет передать золотую медаль Олимпийских игр 1988 года американцу Рою Джонсу-младшему. Об этом именитый атлет из США заявил журналистам, сообщает ТАСС.



Рой Джонс-младший проиграл Пак Си Хуну в финале Игр в Сеуле. Впоследствии неоднократно утверждалось, что судьи незаслуженно отдали победу южнокорейскому спортсмену. Сам Пак Си Хун также отмечал, пишет БЕЛТА, что его соперник больше заслужил победу.

"Этот человек сам принял решение и хочет, чтобы восторжествовала справедливость. Господь все делает, как суждено. Справедливость восторжествует", - сказал Рой Джонс.

"Мы один раз с ним общались по телефону. Я спросил, считает ли он, что заслужил победу. Он сказал, что нет", - добавил легендарный американский боксер.

Отмечается, что при этом результат финала Олимпийских игр не будет пересмотрен. Данное решение может принять только Международный олимпийский комитет.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории стал лицом AIBA.
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