







Рой Джонс-младший проиграл Пак Си Хуну в финале Игр в Сеуле. Впоследствии неоднократно утверждалось, что судьи незаслуженно отдали победу южнокорейскому спортсмену. Сам Пак Си Хун также отмечал, пишет БЕЛТА, что его соперник больше заслужил победу.





"Этот человек сам принял решение и хочет, чтобы восторжествовала справедливость. Господь все делает, как суждено. Справедливость восторжествует", - сказал Рой Джонс.





"Мы один раз с ним общались по телефону. Я спросил, считает ли он, что заслужил победу. Он сказал, что нет", - добавил легендарный американский боксер.





Отмечается, что при этом результат финала Олимпийских игр не будет пересмотрен. Данное решение может принять только Международный олимпийский комитет.





Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории стал лицом AIBA.