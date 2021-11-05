Журналист Владислав Татур оценил работу Сергея Гуренко на посту главного тренера "Шахтера". Отметим, пишет Спортарена, специалист возглавлял солигорчан с конца июля по 20 сентября.





— Объясни свои чувства к солигорскому Шахтеру. Они что, особенные?

— Это клуб из моего родного города. Ходил на все домашние матчи с детства. Друзья играли за юношеские команды. С "Шахтером" связано много приятных воспоминаний.





— Почему у Сергея Гуренко не получилось в Солигорске?





— Достаточно ограниченный и специфический тренер, который попал не на свое место. Союз изначально был обречен на провал. Так и вышло, причем очень быстро, — сказал Татур.





Ранее в карьере Гуренко работал в "Ритеряе", минском "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", а также трудился ассистентом в "Краснодаре", "Спартак-Нальчике", "Амкаре", "Стандарде" и сборной "Сербии".





После него "Шахтер" возглавил Алексей Бага и привел команду к чемпионству.