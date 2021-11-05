Татур о Гуренко в "Шахтере": «Достаточно ограниченный и специфический тренер, который попал не на свое место»
Журналист считает, что этот союз изначально был обречен на провал.
Журналист Владислав Татур оценил работу Сергея Гуренко на посту главного тренера "Шахтера". Отметим, пишет Спортарена, специалист возглавлял солигорчан с конца июля по 20 сентября.
— Объясни свои чувства к солигорскому Шахтеру. Они что, особенные?
— Это клуб из моего родного города. Ходил на все домашние матчи с детства. Друзья играли за юношеские команды. С "Шахтером" связано много приятных воспоминаний.
— Почему у Сергея Гуренко не получилось в Солигорске?
— Достаточно ограниченный и специфический тренер, который попал не на свое место. Союз изначально был обречен на провал. Так и вышло, причем очень быстро, — сказал Татур.
Ранее в карьере Гуренко работал в "Ритеряе", минском "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", а также трудился ассистентом в "Краснодаре", "Спартак-Нальчике", "Амкаре", "Стандарде" и сборной "Сербии".
После него "Шахтер" возглавил Алексей Бага и привел команду к чемпионству.
Источник: Влад Воронин
19:46 05/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение