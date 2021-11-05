Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф





В Instagram команды Тутберидзе появилась картинка, посвященная тому, пишет news.sportbox.ru, что важно уступать место в общественном транспорте пожилым людям.





— Уважайте легенд! Когда ими станете — смысл поймете! — написал Плющенко в сториз своего Instagram.





Фото: © Instagram Евгения Плющенко





Жулин ранее высказал мнение, что спортсменкам необходимо добавлять один балл на соревнованиях за каждый год возраста, начиная с 17 лет. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков посчитал это предложение шуткой. Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая назвала идею неправильной.