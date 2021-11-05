Обо всех нюансах их работы — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





В раздевалке многолюдно и ощущается небольшая суматоха, ведь каждая хочет выглядеть на арене идеально. В каждом матче участвуют 18 девушек, которым за час-полтора до выхода в «Минск-Арене» нужно успеть красиво и ярко накраситься, сделать прическу и облачиться в эффектный черно-голубой наряд.









Пока одни спортсменки вырисовывают стрелки, другие зависают в соцсетях и весело болтают с подругами. Девушки признаются: чувствуют себя настоящей командой и, несмотря на достаточно серьезный отбор в основной состав, соперничества не ощущают.





— Всего в команде 60 человек. Это подготовительный, предосновной и основной составы. Но в матче участвуют только 18. По три на каждом пролете на трибунах A и B, — вводит в курс дела тренер команды Виктория Дударчик.









«Хочешь стоять в основе — нужно похудеть»





Попасть в группу поддержки — мечта каждой девчонки, которая хотя бы раз видела американские фильмы об этих звездах. Там такие девушки всегда пример для подражания и объект восхищения. Несмотря на то что у нас эта сфера развита не так успешно, попасть в группу поддержки непросто.





— На кастинги приходят девочки с абсолютно разной подготовкой. Есть те, кто танцует уже 8–10 лет, а бывают и те, кто никогда не танцевал профессионально. Хорошая растяжка и физическая подготовка, конечно, важны, но харизма в приоритете. К сожалению, многие очень сильно стесняются, — рассказывает В. Дударчик. — Набор проходит в августе, и уже в сентябрь вливаемся полностью новым коллективом. Но иногда так получается, что девочки приходят в середине года. У них большие глаза, они думают: остальные умеют все, а я вообще ноль. Расстраиваются, конечно. Но мы объясняем, что это все временно. Понятно, что каждый с чего-то начинал.





По росту никаких ограничений нет — на арене они стоят на лестнице. А вот для танцевальных выступлений команду подбирают по росту. Еще один важный нюанс — комплекция. Конечно, девушки для группы поддержки должны быть стройными.





— Если видим в девочке перспективу, но по фигуре она не подходит, то индивидуально проговариваем с ней условие: хочешь стоять в основе — нужно похудеть. В прошлом году у нас такое было, что приходилось брать замеры. Не знаю, как будет в этом. Считаю, что похудеть может абсолютно любой. Тем более тренировки достаточно интенсивные. А если после них ты кушаешь чипсы и заедаешь все едой из Макдоналдса, то смысла в этом нет. Поэтому следить за питанием нужно, — поясняет тренер команды. — Выгонять не выгоняем. Девочки сами, если видят, что не справляются и не могут проявить силу воли, отсеиваются.





В наборе участвуют девушки от 14 до 20 лет. Но бывает и такое, что тренировать берут и 12-летних.





— Сейчас в основном составе самой младшей 16 лет, а старшей — 26. Когда я пришла, мне было 21. И меня взяли. Девочкам старше 20 нужно уже чем-то удивлять, смотрим на подготовку. Более взрослым, как показывает практика, сложнее усваивать материал. У нас же не только растяжка и акробатика, у нас много связок. Все это нужно запоминать, учить. А мы хотим выставлять больше девочек, поэтому учим все в темпе. Нет такого, что мы на одну связку отводим две недели.





Концертные номера на предстоящий сезон продумывают тренеры, а костюмы доверяют фанатам. Не так давно закончился конкурс среди подписчиков в Instagram, которые придумывали и рисовали девочкам новую форму. По эскизу победителя сейчас отшиваются костюмы.









«Зарплаты на колготки хватает»

Тренировки у команды поддержки проходят дважды в неделю. У начинающих — по часу, у основного состава — по полтора. Это и разминка, и кросс, и разучивание новых и повторение старых связок, и растяжка — расслабляться некогда.





Перед матчем — стандартная разминка. Раньше девушки танцевали еще и на сцене, но из-за пандемии ее убрали. Еще одно новшество — маски.





— Сейчас работаем по принципу: сел-потанцевал-сел. И пока сидишь, уже успеваешь немного замерзнуть. А на одной игре был перерыв за перерывом, мы даже не успевали садиться. Плюс маски, потеешь. Танцевать в масках очень сложно, но со временем привыкаешь, — делится В. Дударчик.





С приходом ковида девушки еще и переехали в другую раздевалку. В прошлой сейчас «чистая зона», поэтому временно пришлось переселиться в помещение поменьше. Но тренер рассказывает, что все ладят хорошо, несмотря на ограниченное пространство. Ведь каждая приходит сюда получать удовольствие и заряжать окружающих позитивом.





Среди спортивных девчонок — студентки вузов, бухгалтер, администратор, юристы. Сама Виктория по образованию хореограф, но параллельно учится на юридическом факультете.









— С основной работой всем легко удается совмещать. Отработали смену и пришли работать сюда, но уже для души. К нам же приходят, чтобы удовольствие получить, а не много денег заработать, — улыбается девушка.





— А сколько зарабатывают в группе поддержки?





— Это наш секрет, никому не говорю. Всегда отвечаю: на колготки хватает, — смеется Виктория.





Она рассказывает, что свои люди в команде задерживаются надолго. Одна из спортсменок, которая участвует в матчах уже 7-й сезон, — Анна Башнева, пришедшая в «Динамо» из группы поддержки хоккейного клуба «Металлург».









— Пришла сразу, как переехала учиться в Минск. Заранее уже знала про Ice Girls. В своем родном городе тоже танцевала в группе поддержки, мне это очень интересно, хотелось развиваться. Помню, не успел еще учебный год в университете начаться, я уже пришла на тренировки к девочкам. Выучилась на бухгалтера, но по специальности не работаю, — рассказывает девушка. — Группа поддержки — это больше хобби, дело души. И очень крутое развитие себя. У нас многие днем сидят в офисе, а вечером они звезды на арене. Плюс для девушки важно поддерживать себя в тонусе.





— Наверняка много внимания от болельщиков?





— Да, иногда люди просто подходят на арене и говорят: «Боже, как вы хорошо выглядите, вы такая красивая!» И пишут в соцсетях, и подходят фотографироваться. Понятное дело, девочки из группы поддержки всегда суперзвезды, самые красивые девчонки города для многих. Еще с выступлением на арене перед огромной публикой ты раскачиваешь свою харизму, раскрепощаешься, всегда поддерживаешь себя в красоте. За счет такого внимания чувствуешь себя самой-самой.





Новичков в команде не так много, но, если девушка способная, ее быстро забирают в основу. Евгения Шуляк пришла в команду всего год назад и спустя полгода уже попала в основной состав.









— В ноябре будет год, как я в команде. Ходила на хоккей как зритель, увидела девочек, и очень понравилось, как они танцуют. Захотелось попробовать тоже! Раньше танцевала хип-хоп. В танцах группы поддержки движения более взрывные. Сначала сложно было запоминать материал, старалась максимально много учить, чтобы выйти на «Минск-Арену», — вспоминает Е. Шуляк. — По поводу фигуры не заморачиваюсь. Ем много, но форма вроде устраивает. Говорят, что лучше сильно не поправляться. Перед каждым сезоном нас измеряют, но каких-то конкретных параметров вроде 90-60-90 нет. Сравнивают с предыдущим годом. Конечно, стимул не поправляться есть — продолжать зажигать арену.









Фото Павла Русака